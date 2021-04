53 leerkrachten gevaccineerd in het vaccinatiecentrum De Bres in Halle

"We vinden het een mooie geste van de gemeente dat ze de leerkrachten niet vergeten", zeggen An en Marleen (zie foto) van het Don Bosco Instituut in Halle. "Wij zijn de grootste groep werkende mensen die dag in dag uit met anderen op een beperkte ruimte zit. En het is voor ons al een heel moeilijke periode geweest. We hebben de hele winter met ramen en deuren open moeten lesgeven. Dan waren er de maatregelen die voorturend bijgestuurd werden, kinderen die in quarantaine moesten, enz. De vaccinatie vandaag is voor ons een steuntje in de rug."