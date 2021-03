"Het is mijn fout, mijn excuses", bondskanselier Merkel trekt pas afgesproken "paaspauze" na één dag weer in

Toch was de verbazing groot toen Merkel inderhaast een nieuwe vergadering met de deelstaatregeringen bijeenriep. In een korte persconferentie nadien zei Merkel dat ze de paaspauze intrekt. Praktisch en juridisch was het niet mogelijk om op korte tijd de beslissing om te zetten.

"Een fout is een fout", zei Merkel, "en die moet dan zo snel mogelijk worden gecorrigeerd". Al is het opvallend dat Merkel daarvoor alleen de verantwoordelijkheid opneemt, en zelfs door het stof kruipt: "Ik heb de eindverantwoordelijkheid, dus is het mijn fout, ik verontschuldig me bij de bevolking voor de extra onzekerheid." (lees verder onder de video)