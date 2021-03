Aalst gaat strenger controleren op zwerfvuil: "Sinds de coronapandemie is het een echte plaag"

In de stad komen onder meer slimme vuilnisbakken. Dat zijn bakken waarbij je een signaal krijgt als hij vol zit. Op die manier kan het afval snel weggehaald worden. “Maar we hebben ook een vuilnisbakkenplan”, gaat De Gucht verder. “We brengen in kaart waar er extra vuilnisbakken nodig zijn, en we bekijken welke snel vol raken, die worden in de toekomst dan sneller geleegd.”