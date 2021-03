'Adelaarshaai' zweefde 93 miljoen jaar geleden door de oceanen

De vindplaats bevat talrijke fossielen die een uniek beeld geven van het leven in de open oceaan 93 miljoen jaar geleden. Men heeft er oceanische haaien gevonden, vissen, schildpadden en andere mariene reptielen en ammonieten, uitgestorven inktvissen met een spiraalvormige schelp.

Die ammonieten speelden een belangrijke rol in het dateren van Aquilolamna milarcae en een gelukkige toevallige ontmoeting met een specialist op het gebied van de ongewervelde ammonieten heeft er ook toe geleid dat dit unieke fossiel in de aandacht is gekomen.

Romain Vullo ontmoette immers professor en ammonietenspecialist Wolfgang Stinnesbeck van de Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg op een congres in Chili "dat niets te maken had met de paleontologie van de gewervelden, en nog minder met die van de haaien".

Stinnesbeck toonde tijdens zijn uiteenzetting op het congres een foto van de vreemd uitziende haai, die vijf jaar eerder was ontdekt, om te tonen hoe rijk aan vondsten de vindplaats van Vallecillo wel was. Dat trok de aandacht van Vullo, die wel gespecialiseerd is in de paleontologie van de gewervelden, en een jaar later ontmoetten beide mannen elkaar in Mexico om het fossiel van de adelaarshaai te bestuderen.

De studie van de Duitse, Franse en Mexicaanse onderzoekers is gepubliceerd in Science. Dit artikel is gebaseerd op telexen van de persbureaus Reuters en Agence France-Presse, een persbericht van de Ruprecht-Karls-Universität en het artikel in Science, met dank aan haaien- en roggenspecialist Frederik Mollen.