"Afgewerkte" Rooseveltplaats opnieuw opengebroken voor ontbrekend fietspad

Oppositielid Niel Staes (Groen) begrijpt in Gazet Van Antwerpen ook niet dat er op het plein geen plek is voor de populaire Velo-deelfietsen. "Schepen Koen Kennis (N-VA) noemt de Rooseveltplaats vol trots een multimodaal knooppunt dat klaar is voor de toekomst. Het plein is bekend voor zijn vele buslijnen maar je kan er niet overschakelen op de stadsfietsen van Velo. Erg vreemd. Nochtans gebruiken veel mensen die fietsjes omdat ze hun eigen fiets niet graag aan het plein stallen. Ook mijn fiets is daar ooit gestolen", zegt Staes op Radio 2. Hij spreekt ook van overbodige verkeerslichten en een slechte afstemming waardoor fietsers nodeloos lang moeten wachten.