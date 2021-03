Zaventem kiest voor afkoelingsperiode na stijgend aantal besmettingen: sportclubs voelen zich geviseerd

Het Overlegcomité komt straks om 9 uur samen over mogelijk nieuwe coronamaatregelen, maar heel wat gemeenten wachten die nieuwe richtlijnen niet af. In Zaventem wordt gekozen voor een afkoelingsperiode: alle buitenschoolse activiteiten zijn nu al verboden, de bibliotheek en het cultuurcentrum zijn ook gesloten. Ook scouts, chiro en sportclubs moeten tijdelijk stoppen. Speelpleintjes blijven wel toegankelijk, al wordt gevraagd om bij drukte toch niet te blijven hangen. De gemeente hoopt zo het aantal coronabesmettingen in te perken, want de cijfers in Zaventem stijgen sterk.