Alpaca's uit Gentse garageboxen in beslag genomen

Sinds september 2019 stond alpaca Kozemietje rustig te grazen op een privéterrein van garageboxen in de Meibloemstraat in de Gentse wijk Brugse Poort. Het dier was aangekocht door een buurtbewoner. Die wilde zijn dochter plezieren wanneer ze bij hem op bezoek kwam. Het dier at het onkruid dat tussen de tegels groeide op en kon schuilen in een garagebox die omgebouwd was tot een soort van stal. 3 maanden later kreeg de alpaca het gezelschap van een soortgenoot.