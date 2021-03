Blankenberge verbiedt alcohol op openbare plaatsen: “Zo willen we discussies rond de coronaregels vermijden”

Wie een pintje of cava drinkt op het strand in Blankenberge, riskeert voortaan een boete van 250 euro. Daarmee wil de stad onduidelijkheid bij zijn inwoners, rond de coronaregels, aanpakken. “Zo’n maatregel gaat ons helpen om andere coronamaatregelen beter te volgen en te handhaven. Het is ook duidelijk voor iedereen. Gouverneur Carl Decaluwé steunt ons hierbij volledig”, vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Nu de horeca dicht is, trekken mensen al eens een fles wijn of blikje bier open in een park of op het strand. Vorige zomer heeft dat nog tot zware rellen op het strand geleid. Dat wil de burgemeester niet meer. “We hebben in het verleden gezien dat de meeste overtredingen op de coronamaatregelen of discussies met de politie, vaak terug te leiden waren tot alcoholgebruik op het openbaar domein.”