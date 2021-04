Twee pogingen tot brandstichting in één week aan kapel Zemst: "Het is daar zo fijn om te vertoeven"

In Zemst heeft iemand het gemunt op het kapelletje de Drie Linden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Van Zeven Smarten. Het kapelletje staat aan de Singelweg en er werd in een week tijd tot tweemaal toe brand gesticht. Roger Van den Eynde (67) die met z'n familie de kapel onderhoudt, is er duidelijk het hart van in.