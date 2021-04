CHECK - Belgische wetenschapper waarschuwt voor ramp door coronavaccins, maar theorie houdt geen steek

“Je kan gerust zo’n idee als het NK-vaccin voorstellen”, vindt Leroux-Roels, “Maar het lijkt me beter om in een epidemie te werken met een benadering waarvan we weten dat ze veilig is en op korte termijn werkt. mRNA-vaccins werden al volop ontwikkeld vóór COVID-19 uitbrak (En coronavaccins zoals Pfizer en Moderna maken gebruik van messenger-RNA dat in de cellen van de mens eiwitten aanmaakt van virusuitsteeksels, red.). Maar met iets experimenteels als NK-vaccins zijn we snel vijf jaar verder. En wat doen we ondertussen dan? Nog meer mensen laten sterven?”