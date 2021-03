CO2-kanarievogels steeds populairder: "Mensen nemen ze overal mee naartoe"

De CO2-kanarievogels van natuurkundige Alexandra Lybaert worden binnenkort ingezet in alle kleuter- en basisscholen in Beringen, en winnen dus klaarblijkelijk aan populariteit. De digitale vogel meet de luchkwaliteit en geeft aan wanneer die niet goed is. Eerder werkte al één scholengroep in Beringen met zulke kanaries.