Coronakrantjes en antivaccinatie-flyers: hoe misleidende info verhuist van het internet naar uw brievenbus

Wat? Deze kleurenflyer kant zich in de eerste plaats tegen lockdowns, en geeft een overzicht van de meest courante complottheorieën over het coronavirus en vaccinatie. Er staan allerlei links in vermeld naar online filmpjes, en QR-codes die ook doorverwijzen naar websites met misleidende informatie over corona. Een burger vond de flyer terug in zijn brievenbus in Oudenaarde en verwittigde de politie.

Wie? Als verantwoordelijke uitgever staat een man vermeld met een adres in Gelrode, maar "Lockdowngetroffenen" is in oorsprong een internationaal initiatief, dat begon in Oostenrijk. Van de flyer bestaan ook versies in het Engels, Frans, en Duits.

"Lockdowngetroffenen" is een van oorsprong Oostenrijks initiatief.