District Berchem keurt plannen goed voor fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier

Ruim vier jaar geleden werden de plannen al opgemaakt en voorgesteld door het provinciebestuur. Dat droeg de aanleg uiteindelijk over aan de stad Antwerpen. Het gaat om een stuk van de fietsostrade F11 tussen Antwerpen en Lier, in de Saffierstraat in Berchem, in totaal ruim een kilometer lang.

Sommige buurtbewoners zien het niet zitten dat die fietsostrade bovenop de spoorwegberm, langs de treinsporen, komt. Want daarvoor moet de spoorwegberm verbreed worden en zullen er volkstuinen verdwijnen. Ze vrezen dat er veel groen gaat sneuvelen: "Maar dat is niet het geval", zegt districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA). "We gaan dat net beschikbaar maken voor iedereen, want in een stadsomgeving is publieke ruimte al schaars. Die volkstuintjes zijn nu meestal afgesloten en worden ook niet overal even goed onderhouden. We gaan dus zoveel mogelijk het huidige groen behouden en ook de kastanjebomen die er staan beschermen. We gaan ook nieuw groen inplannen. Die mix van oud en nieuw moet ervoor zorgen dat er een continue groene wal blijft tussen de straat en de sporen."