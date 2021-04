Drugpunt in Maldegem breidt al na jaar uit: “Aanpak slaat erg goed aan”

In Maldegem wordt het Drugpunt dat er vorig jaar is opgestart uitgebreid omwille van de goede resultaten. Het Drugpunt is er voor jongeren die kampen met een verslaving. Zij moesten tot vorig jaar naar Brugge of Gent voor hulp op maat. Er komt nu een bredere samenwerking met andere organisaties, politie en hulpverleners.