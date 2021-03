Europa verstrengt controles op uitvoer coronavaccins, 29 miljoen AstraZeneca-vaccins naar Verenigd Koninkrijk? 

Eind januari heeft de Europese Commissie een mechanisme in werking gesteld waardoor er meer transparantie moest komen over hoeveel vaccins een bedrijf wil uitvoeren en naar welke landen. Bedrijven die vaccins produceren in een EU-lidstaat moeten daardoor een exportvergunning voorleggen die is goedgekeurd door het land in kwestie. Het mechanisme kwam er nadat AstraZeneca had aangekondigd dat ze minder vaccins kon leveren dan beloofd in de periode januari-maart, en moest voorkomen dat in de EU geproduceerde vaccins eerst naar landen buiten de EU gaan terwijl ze nog vaccins moet leveren aan de EU.