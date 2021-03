Ex-hoofd Trumps vaccinatiecampagne Moncef Slaoui ontslagen bij farmabedrijf vanwege seksuele intimidatie

De 61-jarige Slaoui werd geboren in Agadir, in Marokko. Hij belandde uiteindelijk in België en studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij zijn doctoraat behaalde in immunologie en moleculaire biologie. Nadien studeerde hij aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, maar keerde in 1985 terug naar België, waar hij zowel aan de ULB als aan de Universiteit van Bergen heeft gedoceerd.