Oud-stafhouder klaagt de staat van gerechtsgebouw in Kortrijk aan: "Het is een halve ruïne geworden"

Het gerechtsgebouw van Kortrijk werd in 2002 nog met veel bombarie ingehuldigd. Het initiatief kwam van toenmalig Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en het gebouw werd ontworpen door toparchitect Stéphan Beel. Het nieuwe gebouw werd een moderne look aangemeten, met veel glas en beton. Maar nu, 20 jaar later, schiet er niet veel meer over van het veelbelovende project.

Er zijn scheuren in het beton, ramen die niet meer open kunnen, en deuren die slepen. Er zijn ook problemen met het koelsysteem in de rechtbank zelf. "Ik kan het niet meer aanzien dat zo’n jong modern gebouw een halve ruïne is geworden", zegt oud-stafhouder in Kortrijk, Frédéric Busschaert.