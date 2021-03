Grootste schilderij ter wereld geveild voor 52 miljoen euro, opbrengst gaat naar goede doel

"The journey of humanity, het grootste schilderij ter wereld is in Dubai geveild voor een astronomisch bedrag van zo'n 52 miljoen euro. Het kunstwerk, dat bijna 1.600 vierkante meter beslaat, is verkocht aan de Fransman André Abdoune. De opbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en onderwijs voor kansarme kinderen.

De Britse schilder Sacha Jafri maakte het schilderij in het Atlantis The Palm hotel in Dubai, waar hij vorig jaar tijdens de pandemie vijf maanden vastzat. Hij besloot deze tijd nuttig te gebruiken en maakte het kunstwerk met het doel 25 miljoen euro in te zamelen voor het goede doel.

De 44-jarige kunstenaar hoopt dat zijn schilderij, dat uiteindelijk voor het dubbele van het beoogde bedrag verkocht werd, een humanitaire beweging op gang zal brengen.

(Lees verder onder de foto.)