"Het dorp Dworp, wie verzint dat?" Heisa rond naam "Dworp" op Twitter

Maar waar komt de naam Dworp vandaan? Bij het Heemkundig Genootschap van Witthem weten ze het antwoord. “De inwoners van Dworp mogen fier zijn op hun naam", zegt voorzitter Jan De Cock. Volgens De Cock is de naam "Dworp" afgeleid van het Keltische "Thorn-apa". Wat oorspronkelijk betekende "beek die door de doornstruiken stroomt". "Thorn is "doorn" en de suffix ‘-apa’ betekent "water". "Dat water is de rivier de Molenbeek die door het dorp stroomt. In de middeleeuwen werd de naam in het middelnederlands uitgesproken als Doorpe, Doorppe, Doorp, en andere afgeleiden. De vormen met een "w" verschijnen op het einde van de zestiende eeuw. In 1643 schrijft men Dworpe en in de tweede helft van de zeventiende en achttiende eeuw is Dworp algemeen gebruikt", besluit De Cock. "Het is dus een eeuwenoude naam."