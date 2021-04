Hoeilaartse vereniging maakt cd met serregeluiden speciaal voor druiventelers

Wim Maris van de vereniging Serreklanken kwam op het idee om een cd op te nemen met serregeluiden. Dat staat de komende maanden op het programma nu de lente is begonnen en ook de activiteit in de druivenserres. Dat vertelt hij aan presentator Sonny op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel: "Die geluiden kunnen heel verschillend zijn. Op dit moment worden de bloemen bevrucht en vliegen er dus veel hommels en bijen rond. Er scharrelen kippen rond, de verwarmingsmachines schieten aan, de sproeiers gaan van start. Er zijn eigenlijk heel veel geluiden verbonden aan zo'n serredomein. De organisatie Edições met wie we samenwerken is wereldtop om al die geluiden, hoe klein of hoe groot, op te nemen. Af en toe moeten de opnames wel onderbroken worden omdat de natuurelemelenten roet in het eten gooien. De wind blaast te luid, of de regen kan 's kletteren. Dan moeten we de opname even staken."