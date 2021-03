Iraanse oppositie houdt demonstratie in Brussel tijdens bezoek VS-minister Blinken: "De mulla's moeten vertrekken"

Aan het Schumanplein in Brussel zijn vanmiddag enkele aanhangers van de Iraanse oppositie bijeengekomen. De aanleiding van hun demonstratie is het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aan ons land. De betogers willen meer aandacht voor de schendingen van mensenrechten in Iran. Ze houden de Iraanse regering, maar ook de Iraanse religieuze leiders verantwoordelijk voor die schendingen.