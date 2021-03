Na 50 afleveringen van podcast Plan B: wat is dat "eeuwige misverstand" tussen beide landsdelen? 

Dat betekent dat het landschap van de politieke instellingen in Franstalig België veel complexer is dan in Vlaanderen. Waar de Vlamingen (op deelstaatniveau) vertegenwoordigd worden door één regering en één parlement, hebben de Franstaligen twee gewestparlementen (Brussel en Wallonië) en de parlementen van de Franse (en de Duitse) gemeenschap. Al die niveaus hebben ook nog een eigen regering.

Vandaar dat de vraag van PS-voorzitter Paul Magnette om voortaan te werken met 4 gewesten (die meteen ook de gemeenschapsbevoegdheden hebben) in de Franstalige wereld in de eerste plaats overkomt als een pleidooi voor een vereenvoudiging (het grootste deel van de 8 of 9 ministers van Volksgezondheid is Franstalig), terwijl ze in Vlaanderen wordt aangevoeld als een constitutionele armgreep.

