Kapper uit Blankenberge niet verrast door nieuwe maatregelen: “Nog twee dagen volle bak en dan stilte”

Kappers en andere contactberoepen moeten vanaf zaterdag weer dicht, en dat al zeker voor vier weken. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist. Kapper Georges Delporte uit Blankenberge zag de bui al even hangen: “Het viel te verwachten, zeker ook omdat we de vorige keer waren opengegaan toen er nog veel te veel besmettingen waren tegenover de vorige lockdown.”

Delporte betreurt dat de communicatie van de regering, begin februari, valse hoop gaf aan de kappers: “De Croo had toch gezegd dat we nooit meer zouden moeten sluiten? Anderhalve maand later moeten we dan toch terug sluiten. Maar als het moet, dan moet het. Het is natuurlijk voor niemand leuk.”