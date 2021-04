Kappers vanaf zaterdag weer dicht: "Dit hadden we zien aankomen sinds heropening"

Bij enkele kappers in Leuven slaat de beslissing om te sluiten wel als bom in. Soumia van DQ Hairstyling: "Ik ben echt geschrokken van de maatregelen die zijn genomen. Natuurlijk wil ik blijven werken, en niet thuiszitten. We zijn nog maar een maand weer open. Maar ik begrijp het ook wel. De cijfers zijn te slecht. Ik wil zelf niet in het ziekenhuis terecht komen." Begrip dus, maar toch spreken de kappers ook hun bezorgdheden uit. "Ik hoop dat de regering aan ons denkt. Want financieel is het erg zwaar."