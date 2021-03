"Tegen eind april zouden alle 65-plussers eerste prik moeten hebben", zegt De Croo: is dat haalbaar? 

Op dit vlak is Ramaekers voorzichtig optimistisch. “Het goede nieuws is dat Pfizer zijn beloftes nakomt en week na week meer levert.” Ramaekers denkt dat deze producent zijn beloftes voor het tweede kwartaal zal kunnen waarmaken. “AstraZeneca zal zijn beloftes helaas niet kunnen waarmaken, waardoor we minder dan de helft zullen ontvangen.” Concreet zullen dat zo’n 2 miljoen doses zijn of iets minder.

Ramaekers stelt zijn hoop ook op het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één dosis nodig is. Van dat vaccin zullen in april een bescheiden 76.000 doses geleverd worden. “Maar in mei en juni gaat dat serieus toenemen. Wij hopen in totaal op 1,4 miljoen doses.” En, zo concludeert de vaccinatietopman, “als we dat allemaal optellen, klopt het wat premier De Croo zei”.

Beluister hier het gesprek met Dirk Ramaekers op Radio 1: