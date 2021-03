Leuvense politie ontruimt Ladeuzeplein na bijeenkomst van meer dan  200 studenten: "Eén persoon opgepakt"

Gisteren onthulde Leuven nog een lenteplan om de drukte op pleinen en in parken tijdens mooie lentedagen te stroomlijnen. Maar dat plan kwam net iets te laat. "Het was gisteren op alle pleintjes in de stad zeer druk", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "Men hield zich wel aan de coronamaatregelen die zijn opgelegd: bubbels van maximaal tien personen en mondmaskers op. Het ging er gemoedelijk aan toe. Maar toen het stadspark 's avond werd afgesloten, zijn heel wat grote groepen afgezakt naar het Ladeuzeplein en daar hebben we toch wat problemen gehad met groepjes die te veel hadden gedronken en die dachten dat de maatregelen voor hen niet van toepassing waren."