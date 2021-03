Liveblog: Cijfers blijven fors stijgen, meer dan 600 patiënten op intensieve zorg, Overlegcomité straks bijeen

Het is erg waarschijnlijk dat er strengere maatregelen voor de komende weken op tafel liggen. De vraag is dan of de voordelen van een nieuwe lockdown opwegen tegen de negatieve gevolgen op de al noodlijdende economie.



Maar ook uit de economische hoek gaan er stemmen op om nu voor een korte periode strenge maatregelen te nemen, om meer schade achteraf te voorkomen. Dat zei oud-econoom bij BNP-Paribas-Fortis Peter De Keyzer gisteren in "De afspraak" op Canvas.



"Zeker nu als je ziet dat het de verkeerde richting uitgaat: als er een les is die we zouden moeten trekken is het dat we zo snel mogelijk moeten panikeren, en liever te snel teveel doen dan te lang wachten, want dat krijg je niet meer onder controle vervolgens hé?"



"Mensen vinden het niet leuk dat maatregelen verstrengd worden, maar de huidige maatregelen vinden mensen ook niet leuk. Liever vier weken hel, dan vier seizoenen vagevuur. Want als we nu niks doen en je blijft inderdaad op zo'n plateau zitten en dat is heel de zomer, en dan vervolgens in september terug, enzovoort, dan ga je nog een jaar met vrijheidsbeperkingen zitten zonder enig perspectief."

Bekijk het volledige gesprek met Peter De Keyzer in "De afspraak":