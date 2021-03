Maar 2 producten gekocht en toch een kasticket van ruim 66 centimeter lang: "Ik ben die papierverspilling beu"

Missie Zero Waste?

Het is vooral de naam van supermarktketen Carrefour die vaak terugkomt bij de oproep naar het langste kasticket. Woordvoerder Aurelie Gerth is zich bewust van de kritiek. "Maar het is ook een beetje perceptie dat onze kastickets langer zijn. Wij kiezen ervoor om alle kortingsbonnen aan het kasticket te hangen. Andere supermarkten drukken ze apart af, maar uiteindelijk heb je evenveel papier."

De supermarktketen lanceerde onlangs Missie Zero Waste. Daarmee willen ze samen met de klanten minder afval creëren. "Daarom werken we ook aan een optie om het kasticket digitaal of verkort aan te bieden. En klanten die toch het volledige kasticket willen, kunnen dat uiteraard ook nog krijgen."