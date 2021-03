Meeuwenteam vanaf nu ook in Blankenberge en Knokke-Heist: “Klachten over lawaaihinder en opengepikte vuilzakken”

Het is een oud zeer: mensen aan de kust hebben last van al het lawaai dat meeuwen maken, en van hun uitwerpselen op straat. Oostende heeft daarom al bijna twee jaar een speciaal meeuwenteam dat overlast van de vogels aanpakt. "De problematiek in Blankenberge en Knokke is grotendeels hetzelfde: broedende meeuwen op daken", legt Nathan Noels van het meeuwenteam uit.

Het meeuwenteam probeert mensen er vooral van te overtuigen om nestvorming op hun daken tegen te gaan. "Dat is de beste oplossing, dus door dagelijks op je dak te gaan en het vrij te maken van nestmateriaal, zoals takjes en blaadjes, geef je de meeuwen geen kans om te broeden. Als je vaak je dak op gaat, worden ze ook constant gestoord."