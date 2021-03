Militaire Junta in Myanmar laat 600 demonstranten vrij

Meer dan 600 mensen die sinds de militaire staatsgreep van 1 februari door de veiligheidstroepen waren gearresteerd, zijn woensdag vrijgelaten. "We hebben vandaag 360 mannen en 268 vrouwen vrijgelaten uit de Inseingevangenis in Yangon”, zegt een hoge gevangenisfunctionaris.

Protest in Mandalay waar een zeven jarig meisje werd gedood. Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.