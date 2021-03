Strengere maatregelen zijn zoveelste mokerslag voor onze motivatie... En dat was volgens psychologen te vermijden

Eén woord keert voortdurend terug in de adviezen van gedragswetenschappers: motivatie. Al maanden wordt gehamerd op het belang van motivatie bij het aanpakken van een pandemie. Dat is logisch, onze motivatie bepaalt immers in hoge mate ons gedrag. Wie gemotiveerd is, houdt zich beter aan de regels. Wie minder gemotiveerd is, loopt vaker de kantjes ervan af.

Motivatie heeft ook een voorspellende kracht. "Onze motivatie hangt samen met de hospitalitsatiecijfers, de positiviteitsratio en het aantal overlijdens", zegt Maarten Vansteenkiste. "Hoe groter de motivatie vandaag, hoe lager die cijfers enkele weken later. Ons gedrag vandaag bepaalt dus de cijfers van morgen."

De schommelingen van onze motivatie worden sinds het begin van de pandemie nauwgezet in kaart gebracht met de motivatiebarometer. "Het is goed dat de regering daarin geïnvesteerd heeft", zegt Maarten Vansteenkiste. "Ik ben oprecht dankbaar dat ze dat gedaan hebben, want we zagen van bij het begin dat motivatie een sleutelrol zou spelen bij het aanpakken van de pandemie. Ondertussen zijn we al meer dan 365 dagen aan het meten. Dat is volgens mij een unicum."