Nieuw ontdekt kreeftje, gevonden op 7 km diepte, bevat microplastic

Nu blijkt dat ook nieuwe soorten, die ontdekt zijn in de meest ontoegankelijke en diepste plekken van de wereldzeeën, reeds microplastics bevatten.



Onderzoekers van de Newcastle University vingen 11 exemplaren van een nieuwe soort reuzenvlokreeft op een diepte tussen 6 en 7 kilometer in de Marianentrog, de diepste onderwatertrog ter wereld ter hoogte van de Filipijnen. In één exemplaar, gevangen op bijna 7 kilometer diepte , vonden ze een vezel polyethyleentereftalaat (PET). PET is een veel gebruikte kunststof en er worden onder meer flessen, folies, films en textielvezels van gemaakt.

De vondst van dit fragmentje in de darm van een aasetend nieuw ontdekt bodemdiertje - een droevige primeur -, toont hoe alomtegenwoordig plastic vandaag wel is en om dat te benadrukken hebben de onderzoekers de nieuwe soort de naam Eurythenes plasticus gegeven.

Het anderhalve centimeter grote kreeftje E. plasticus is een diepzeebewoner. Er waren al sterk verwante soorten bekend maar genetisch onderzoek toonde aan dat de vondst een andere soort betrof.

Net als vele diepzeedieren eet het diertje organisch materiaal of leven dat zich ophoudt in de lichtrijke oppervlaktelagen van de zee en na de dood traag wegzinkt naar de bodem. Net door die afhankelijkheid van neerdwarrelend voedsel, loopt E. plasticus bij uitstek het risico om ook met kunstmatig afval en microplastics in contact te komen. Eerder werden ook al microplastics gevonden in andere diepzeekreeftjes in de tot 8 kilometer diepe Peru-Chilitrog, aan de westkust van Zuid-Amerika.

De microplastics kunnen een gevaar vormen voor de organismen die ze opnemen, doordat ze in de oceaan POP's aantrekken. POP's (persistent organic pollutants of persistente organische vervuilende stoffen) zijn voor het grootste deel door de mens gemaakte organische verbindingen die zeer moeilijk afbreekbaar zijn. Ze kunnen uit de microplastics lekken in het lichaam van de organismen en een negatieve invloed hebben op de groei of de voortplanting ervan.