Leefdaal leeft: vier nieuwe winkels in zes maanden tijd, ondanks corona

In Leefdaal, bij Bertem wordt het hele dorpscentrum heraangelegd. En er komen ook vier nieuwe zaken bij: een frituur, een winkel met kinderkleding en twee bakkerijen. De bakkers zijn onlangs al begonnen met hun zaak. De winkel met kinderkleding gaat volgende maand open. Annelore Desaedeleer gaat die uitbaten. "Ik heb al een webshop en daar komt nu een echte winkel bij. Want ik merk dat mensen toch graag passen als het gaat om kinderschoenen en -kleding."

Annelore durft het aan om een nieuwe zaak te beginnen in deze moeilijke coronatijden. "Ik wil de sprong echt wagen", zegt ze. "Ik merk ook dat mensen meer en meer lokaal willen shoppen, en hier in de regio is niet zoveel. Dus ik kijk er echt naar uit."