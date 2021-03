Onderwijswereld blijft in verwarring achter na Overlegcomité, minister Weyts wil bekijken of afstandsonderwijs toch kan

Ook viroloog Steven Van Gucht begrijpt de sluiting van de scholen niet echt. Vooral omdat buitenschoolse activiteiten wel nog kunnen. Het Overlegcomité heeft eigenlijk het omgekeerde gedaan van wat de experten hadden aanbevolen, merkte hij in "Het Journaal" op.



"In de scholen weten we heel goed wat er gebeurt, we volgen daar de besmettingen en hebben daar statistieken van. Dat creëert de perceptie dat daar een groot probleem is, maar dat kan ook gewoon een spiegel zijn van wat er buiten de scholen gebeurt. Dat mogen we echt niet vergeten."

Van Gucht roept ouders dan ook om het aantal buitenschoolse activiteiten van hun kinderen te beperken. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders toch ook de rem zetten op die hobby's, zeker bij de kinderen jonger dan 12 jaar. Neem die aanbeveling van "maar één hobby"ernstig, want het is toch zonde dat je de scholen sluit, maar er daarbuiten toch eventueel besmettingen kunnen plaatsvinden.

Minister Weyts liet meteen na het Overlegcomité ook weten dat hij vanavond nog zal samenzitten met de onderwijskoepels en -vakbonden om te bekijken wat toch nog mogelijk is. In het lager onderwijs lijkt het sowieso niet meer mogelijk om in twee dagen tijd nog afstandsonderwijs te organiseren, beseft ook de minister. In het secundair onderwijs lijkt Weyts erop aan te sturen dat daar waar er geen examens zijn, er toch afstandsonderwijs zou gegeven worden. Maar dat wil hij samen met het onderwijsveld bespreken.

Daarnaast hamert Weyts erop vooral de meest kwetsbaren niet te vergeten, zoals het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld.

Bekijk de reactie van minister Weyts op de beslissingen van het Overlegcomité: