Oost-Vlaamse bedrijven houden de boot van sneltests af

In het vleesverwerkend bedrijf Lonki uit Temse staan werknemers dikwijls dicht bij elkaar. Het zou dus in aanmerking komen voor de regelmatige sneltests, maar het bedrijf houdt de boot af. Directeur Marjan De Boeck van Lonki werd zelfs een beetje boos toen ze die raad hoorde van premier De Croo, zo zegt ze bij Radio2 Oost-Vlaanderen: “We zouden veel liever zien dat ze de arbeidsgeneesheer sturen met coronavaccins, en dan over 3 weken nog eens. We zijn er dan in 2 keer van af. Maar zo werkt het dus blijkbaar niet. Ik ben helemaal niet tegen testen, maar om preventief te werken met een test die niet echt aangenaam is, dat is om problemen vragen. Als ik hier moet zeggen aan de werknemers: ‘Vanaf nu gaan we hier iedereen per week 2 keer testen’, dan vrees ik dat mensen zullen afhaken. Er zullen er zijn die zeggen: ‘dan ben ik gewoon thuis, ziek, of om andere redenen, zodat ik de tests niet moet ondergaan’. We hebben afgelopen jaar al 194.000€ verloren aan ziektedagen, en willen dat niet opnieuw. We hebben ook geen informatie over hoe die sneltests georganiseerd zouden worden. Zou de regering die sneltests aanbieden en betalen, of moeten wij dat dan doen? Het is niet duidelijk.”