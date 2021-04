Opnieuw winkelen op afspraak: "Ik voel me gestraft" 

Colette Daniëls verkoopt handtassen in Tongeren, het nieuws over het winkelen op afspraak kwam bij haar vanmiddag hard aan. "We hebben jarenlang aan onze zaak gebouwd en erin geïnvesteerd en dan brokkelt dat allemaal af. En dat terwijl we ons aan alle maatregelen houden. Ik kom zelf nergens, ik ben thuis of in mijn winkel. En dan zie ik dat er mensen zijn die hun kas vegen aan al die maatregelen. Door hun gedrag word ik nu gestraft, ik voel me echt gestraft."