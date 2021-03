Alle lessen opgeschort in lager, secundair en hoger onderwijs en kappers weer dicht: dit heeft Overlegcomité beslist

Een "paaspauze", zo noemde premier Alexander De Croo (Open VLD) de resem maatregelen die het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land vanmorgen heeft genomen. "We hebben gekozen voor de korte pijn, een afkoelingsperiode van 4 weken met maatregelen in de breedte, in verschillende sectoren, op een solidaire manier."

Die maatregelen zijn nodig, beklemtoonde de premier. "De Britse variant is dominant geworden in ons land, de viruscirculatie is de hoogste sinds 4 maanden. Het is een globale evolutie die we ook in onze buurlanden zien."