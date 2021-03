Pier van Blankenberge krijgt opknapbeurt: “Hij moet er terug uitzien zoals het origineel in 1933“

De pier zelf werd al gebouwd in 1894. Dat was toen nog een gietijzeren versie, maar de Pier zoals we hem vandaag kennen, is gebouwd in 1933. Een pier van deze omvang zie je wel vaker in Engeland, maar dat is hier veel zeldzamer, merkt Defoort op. “De pier heeft bepaalde troeven. Enerzijds heb je het unieke zicht, maar ook belangrijk is dat je in België, maar waarschijnlijk ook in Frankrijk, geen enkele pier op deze schaal gaat vinden.“

De horecazaken in het gebouw op de Pier zullen toegankelijk blijven voor het publiek. Aan beide kanten van de bestaande wandelweg komen er tijdelijke toegangswegen. Zo komt er langs de linkerkant een toegangsweg voor wandelaars, en aan de rechterkant een doorgang voor onder meer gemotoriseerde voertuigen van leveranciers of hulpdiensten.