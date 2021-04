Motivatiepsycholoog over eventuele verstrenging coronamaatregelen: "Creëer perspectief voor jezelf"

De coronacijfers stijgen momenteel niet zo sterk als in de eerste en tweede coronagolf maar toch zijn experten ongerust. Mogelijk worden er vandaag strengere coronamaatregelen aangekondigd. En dat maakt het leven niet makkelijk maar volgens psychologe Elke Geraerts is het belangrijk dat we onszelf ook een perspectief blijven geven. "Denk er al eens over na bijvoorbeeld wat je in het weekend gaat doen. Wie ga je nu al opbellen om samen te gaan wandelen?", zegt Geraerts. Het is volgens haar belangrijk om niet het gevoel te creëren bij jezelf dat je geen enkele controle meer hebt over je leven. "We mogen als mens best nog veel en we kunnen door het internet blijven werken en lessen volgen. Je kan het van die kant ook bekijken en er motivatie uit putten."