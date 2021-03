Rechter die Braziliaanse ex-president Lula veroordeelde was bevoordeeld

Het arrest is een nieuwe juridische overwinning voor de linkse vroegere president. Het Hooggerechtshof hief twee weken geleden al de veroordeling van de 75-jarige Lula op. Hiermee kreeg hij zijn politieke rechten terug en kan hij het bij de volgende verkiezingen in 2022 opnemen tegen de huidige rechtspopulistische president Jair Bolsonaro.

De beslissing van het Hooggerechtshof van dinsdag is een grote nederlaag voor operatie "Lava Jato" (carwash), het grootste anticorruptieonderzoek ooit in het land, waarvan rechter Sergio Moro het boegbeeld was.

Eind 2018 werd Moro's onpartijdigheid in vraag gesteld toen hij inging op de vraag om minister van Justitie te worden van Bolsonaro. In april vorig jaar stapte hij op als minister, omdat de president zich te veel bemoeide met zijn beleid.

De populaire linkse politicus Lula was president tussen 2003 en 2011 en werd in 2018 in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens corruptie en witwaspraktijken. In 2019 werd hij na 580 dagen in de gevangenis weer vrijgelaten na een arrest van het Hoogerechtshof. Door zijn veroordeling kon hij niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2018, hoewel hij voorop lag in de peilingen.