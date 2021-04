Reglement uniek Genks erfpachtproject wordt bijgestuurd: "Succes voor grondgebonden woningen, maar niet voor appartementen"

In 2019 gaf de stad Genk bouwgronden in erfpacht in de Bresserstraat en de Loofstraat, een Belgische primeur. Jonge kopers zouden op deze manier aan een betaalbare en energiezuinige woning moeten geraken. “In de grondgebonden woningen was meteen veel interesse”, legt schepen Alessandro Cucchiara (Vooruit) uit. “Negen van deze tien pachtwoningen werden in een korte periode toegewezen, een resultaat dat we graag meenemen naar de toekomst. Maar de tweewoonsten - appartementen en duplexen - trokken geen kopers aan. Omdat dit project een experiment betreft, moeten we de regels durven bijsturen. Daarom trekken we de voorwaarde rond 20-jarige woonverplichting voor dit soort woonsten in. Nu het reglement is aangepast, willen we graag een tweede oproep doen aan geïnteresseerden.”