Ros Beiaard nu op ballon boven Dendermonde: “Al vliegend aftellen naar de volgende ommegang”

Het ballonvaartbedrijf nam het initiatief voor een Ros Beiaardballon om aan de inwoners van Dendermonde een positieve noot te kunnen brengen in deze moeilijke tijden. “Twee keer de ommegang uitstellen is moeilijk voor de Dendermondenaren “, zegt Tom Bourgoy. “Daarom kwamen we op het idee om hen niet in, maar wel boven de straten toch een Ros Beiaardgevoel te geven. Meevaren is mogelijk, maar mag voorlopig nog niet. We hopen dat we vanaf mei passagiers mogen meenemen. Die kunnen in een bubbel van 2 tot 4 mensen meevliegen. De ballon draagt het officiële Ros Beiaardlogo en valt dus goed op. We zijn wel trots op onze nieuwste aanwinst.”