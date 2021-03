Sint-Niklaas lanceert openluchtexpo met muurschilderingen en andere streetart

Het is niet toevallig dat NAFT het leven wordt ingeroepen, de stad wil namelijk extra inzetten op streetart. "Als er een nieuw werk in het straatbeeld verschijnt, dan krijgen we daar heel toffe reacties op. Zowel van omwonenden als van passanten", vertelt schepen Bart De Bruyne (GROEN). "Door corona hebben we andere vormen van ontspanning moeten ontdekken. Wandelen en tentoonstellingen bezoeken horen daarbij. Streetart is eigenlijk de ideale combinatie."