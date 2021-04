Nieuwe sluiting voor kappers komt hard aan voor Hasseltse kapper Bert: "Ik ben het echt moe"

Kappers en schoonheidssalons waren nog maar een goede maand opnieuw open en dat na een maandenlange sluiting. Dat ze nu opnieuw dicht moeten, komt bij kapper Bert hard aan. 'Ik ben verontwaardigd en ben het vooral moe, echt moe", zucht hij. "Wij doen alles om ons aan de maatregelen te houden en nu dit."

Enkele weken geleden beloofde de overheid dat de kappers voortaan open mochten blijven. "Het is een loze belofte, en het is nu al de derde keer dat we moeten sluiten. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er niet nog een vierde keer komt maar we hebben daar natuurlijk zelf niets over te beslissen".