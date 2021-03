Sluizen en bruggen De Vlaamse Waterweg vanmorgen twee uur dicht door spontane staking

Verschillende sluizen en bruggen op Vlaamse waterwegen waren vanmorgen zo'n twee uur gesloten door een staking bij De Vlaamse Waterweg. Na een overleg met de directie, werd de actie stopgezet. De staking was spontaan uitgebroken in Wijnegem, aan het Albertkanaal, en breidde zich uit naar een tiental andere plaatsen in heel Vlaanderen. De aanleiding was een sociaal conflict rond premies en werkdruk.