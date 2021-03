Brugge doet 70.000 euro aan herstellingen in Jan Breydelstadion: “Risico op betonstukken die naar beneden vallen”

De betonstructuren van het stadion blijken niet meer stabiel te zijn. Daardoor zou de constructie van het dak bijvoorbeeld niet meer helemaal veilig zijn, merkt Demon op. “We hebben het dak onderzocht met drones en klimmers. Daaruit blijkt dat er hier en daar wat risico is op betonstukken die naar beneden zouden kunnen vallen.”

70.000 euro is veel geld voor een stadion dat binnen een paar jaar toch verdwijnt, en dat voelt ook bij Demon wrang aan. “Elke euro die we er moeten insteken, is natuurlijk een euro die weggesmeten is, maar veiligheid gaat voor. Het is duidelijk dat er nood is aan een nieuw stadion, waar we geen dergelijke onkosten meer voor moeten maken."