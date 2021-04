STVV blijft geplaagd door corona: besmette spelers en staf testen opnieuw postief

Vorige week bleken bij STVV 10 spelers en 3 leden van de staf, onder wie trainer Peter Maes, besmet met corona. De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren moest daardoor worden uitgesteld.

De besmette spelers en stafleden zitten al een tijd in quarantaine. Peter Maes heeft zich teruggetrokken in zijn tuinhuis om de rest van zijn gezin niet te besmetten. Omdat hij in zijn tuinhuis een TV en computer heeft, kan hij wel blijven werken en contact houden met de rest van de technische ploeg.

Uit de coronatesten die begin deze week werden afgenomen bij STVV blijkt dat de besmette spelers en stafleden nog altijd positief zijn. Ze moeten voorlopig in quarantaine blijven. Gelukkig voor STVV ligt de competitie komend weekend stil door de interlands van de Rode Duivels.