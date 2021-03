Theo Francken mogelijk uit geheime Kamercommissie gezet

Theo Francken zelf zegt dat hij geen geheime, militaire info gelekt heeft. “Ik heb iets meegedeeld over iets operationeel in de toekomst waar veel over te doen is. Ik heb onze troepen niet in gevaar gebracht”, zegt Francken. Aan persagentschap Belga zegt het kabinet van Dedonder dat de tweet van Francken een diplomatieke weerslag heeft. De Fransen zouden nog niet op de hoogte zijn geweest en reageren negatief.

Francken klaagt ook aan dat hij de brief die minister Dedonder naar de commissievoorzitter heeft gestuurd en waarin ze de verwijdering van Francken vraagt, zelf nog niet onder ogen heeft gekregen. “Die is aan de pers overgemaakt vooraleer ik er zelf kennis van heb genomen. Het geeft me de indruk dat het een politieke aanval is.”