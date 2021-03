KLAAR: Zomeruur versus winteruur: de EU raakt er maar niet uit

Eind maart schakelen we opnieuw over naar de zomertijd en zetten we de klok een uurtje vooruit. Normaal gezien zouden we dat nu voor de laatste keer doen. Of zelfs helemaal niet meer. Want de Europese Unie heeft beslist dat we de uurverandering afschaffen. Maart 2021 was de deadline om definitief te kiezen voor zomer- of wintertijd. Maar de Europese landen raken het onderling maar niet eens of ze voor altijd zomer- of altijd wintertijd willen. Waarom is die keuze zo moeilijk? Journaliste en EU-kenner Leen De Witte neemt ons even mee in de langslepende discussie.