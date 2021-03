Verbluffend: 2.000 jaar oud skelet krijgt opnieuw een gezicht in Gallo-Romeins museum

Het graf was best mysterieus. De man en de jongen lagen begraven op hun buik, het meisje op haar zij. Een opmerkelijk detail: het meisje had haar armen om de benen van de volwassen man geklemd. De onderzoekers dachten dan ook eerst dat het om een graf ging van een vader met zijn kinderen. Uit DNA-onderzoek blijkt echter dat er geen biologische verwantschap bestaat tussen de man en de kinderen. De jongen en het meisje zijn wel nauw verwant: ze zijn broer en zus. Mogelijk is hier sprake van een samengesteld gezin, en was de man dus de stiefvader.